Aftenbladet: Leterefusjonsordningen endres ikke

Innenriks

Å få endret ordningen, som gir oljeselskapene et skattefradrag for letekostnader, har vært et sentralt krav fra Venstre i forhandlingene. Venstre argumenterer for at et strammere regime for oljenæringen er nødvendig i klimapolitikken.

Men det gjøres ikke noe med ordningen, får Aftenbladet opplyst torsdag ettermiddag.

For både Høyre og Fremskrittspartiet har det vært et sentralt forhandlingskrav at ordningen ikke skal endres. Et hovedargument er at oljenæringen trenger stabile rammevilkår.

De fire partiene satt torsdag kveld hver for seg på Gardermoen for å ta stilling til regjeringsplattformen, som er forhandlet fram de siste to ukene.

