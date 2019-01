Aleris føler seg stigmatisert av Fagforbundet

Innenriks

24 personer som har jobbet som konsulenter for Aleris Ungplan & Boi AS, har gått til retten fordi de mener de skal behandles som ansatte og ikke være selvstendig næringsdrivende. De har Fagforbundet i ryggen.

Selskapets advokat Eirik Edvardsen var krass i kritikken av påstandene motparten kom med i Oslo tingrett da saken åpnet i mandag. Da ble Aleris anklaget for å drive med arbeidslivskriminalitet.

– Det er en grov beskyldning. Aleris opplever at det er stigmatiserende og misvisende, og det kan ikke få stå uimotsagt, sa Edvardsen i sitt innledningsforedrag torsdag.

Han viser til at Fagforbundet i høst anmeldte selskapet, men at verken Økokrim, Arbeidstilsynet eller skatteetaten fant grunnlag for å si at det var straffbare forhold.

– Jeg mener saken nå bærer preg av å ha en politisk undertone. Det er ikke noe galt i det. Det er legitimt at man er uenig når det gjelder bruk av selvstendige oppdragshavere. Men jeg syns domstolen ikke er riktig arena for den type kamper, sier Edvardsen.

Saksøkerne har jobbet eller jobber med omsorg for rusmisbrukere, psykiatriske pasienter eller pasienter med nedsatt funksjonsevne. Siden de ikke har vært ansatt på vanlig måte, har de ikke hatt rett til pensjon, ferie, overtidsbetaling og helge- og helligdagstillegg. De krever i snitt 1,3 millioner kroner tilbakebetalt i tapte tillegg og ytelser.

Aleris' advokat viser til at konsulentene har hatt høyere honorar enn de ville hatt i lønn, og dessuten hatt større frihet til selv å velge når og hvor mye de skal jobbe.

– Oppdragsavtalene har vært inngått frivillig mellom partene, påpeker Edvardsen.

(©NTB)