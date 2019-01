Breivik: Klima har vært hovedprioritet

Innenriks

– Jeløya-plattformen var veldig god. Jeg håper landsstyret og stortingsgruppa er enig i at dette er vel så bra, sier Breivik til pressefolk rett før regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre skal ta stilling til resultatet av forhandlingene med KrF.

Breivik sier det ville være hyggelig om dagen ender med at KrF sier ja og Venstre får flere sentrumskolleger rundt regjeringsbordet.

På spørsmål om han vil avsløre noen seire Venstre har fått under forhandlingene på Granavolden, svarer han:

– Jeg kan ikke nevne noen seire, men jeg kan si at vi gikk inn i forhandlingene med klima som hovedprioritet, at Norge skal være en god rollemodell og pådriver internasjonalt, men også klimapolitikk for norsk næringsliv, grønn vekst og distriktsarbeidsplasser, sier han.

Han medgikk at han hadde begynt å kjenne på «brakkesyke» mens forhandlingene pågikk.

– Det var en av de tingene som var krevende: Å sitte å Hadeland og se ut over nykjørte skispor på jordene hver dag, sier Breivik.

(©NTB)