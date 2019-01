Dette skjedde i natt

Innenriks

Kjøttforbruket må halveres

Skal man ha et sunt og bærekraftig kosthold i 2050, må kjøttforbruket og sukkerforbruket halveres, kommer det fram i en rapport fra EAT-Lancet-kommisjonen, som ble publisert en halvtime over midnatt natt til torsdag.

I rapporten kommer det fram at forbruket av nøtter, grønnsaker og belgfrukter må dobles.

VG: Ingen endringer i abortloven

KrF fikk ikke medhold for å endre abortloven i regjeringsforhandlingene, får VG opplyst av kilder i de fire partiene som onsdag kveld skal ha kommet til enighet om en regjeringsplattform.

Ifølge avisa ligger det også an til at partiene vil legge fram et felles forslag om å begrense muligheten for å få gjennomført fosterreduksjon.

FBI stanset angrep mot Det hvite hus

FBI opplyste onsdag om pågripelsen av Hasher Jallal Taheb (21) fra Atlanta i delstaten Georgia.

Ifølge FBI skal han ha planlagt å angripe Det hvite hus i Washington D.C. og Frihetsgudinnen i New York. Mannen er siktet for planer om å skade eller ødelegge en statlig bygning ved bruk av skytevåpen og eksplosiver.

USA: Dødsdom politisk motivert

USAs utenriksdepartement sier i en uttalelse at Kinas dødsdom mot canadieren Robert Lloyd Schellenberg, som er dømt for narkotikasmugling til landet, er «politisk motivert».

Uttalelsen kommer etter at USAs utenriksminister Mike Pompeo og hans canadiske motpart, Chrystia Freeland, diskuterte dødsdommen på telefon tirsdag.

WSJ: USA etterforsker Huawei

USA etterforsker anklager om at Huawei har stjålet handelshemmeligheter, ifølge Wall Street Journal. De skal ha kommet langt i etterforskningen.

Ikke navngitte kilder opplyser til avisen at USAs justisdepartement ser på anklager om tyveri av handelshemmeligheter utført av Huawei mot USAs handelspartnere, inkludert en robotenhet utviklet av T-Mobile som brukes til å teste smarttelefoner.

