Knut Arild Hareide kjente på blandede følelser da han gikk av

Innenriks

Dagen da KrF gikk inn i den første borgerlige flertallsregjeringen i Norge på 36 år, ble også dagen da Hareide gikk av som leder av partiet.

– Det er rart og spesielt å ikke være partileder. Men nå har jeg hatt god tid til å venne meg til tanken. Vi følger opp intensjonen fra landsmøtet 2. november, og da blir det min jobb å være med på å bygge partiet i den retningen, sa Hareide i et møte med pressen på Gardermoen torsdag kveld.

Fire røde snudde

Landsstyret sa ja til å gå inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre med 19 mot 17 stemmer. Hareide stemte med mindretallet.

KrFs landsstyre består i utgangspunktet av et «rødt» flertall – regnet ut fra hvordan partiet delte seg da det historiske veivalget ble gjort i fjor høst. Men torsdag kveld snudde stortingsrepresentantene Tore Storehaug, fylkesleder Ingelin Noresjø fra Nordland, fylkesleder Espen Andreas Hasle fra Oslo og KrFU-leder Edel Marie Haukland i Nordland, ifølge NTBs opplysninger.

Bollestad overtar

På Facebook sier Hareide at det er enklere å stå igjen på perrongen selv om regjeringstoget har gått, når han vet at han gjorde det han mente var best for partiet og landet.

Etter at partiets stortingsgruppe enstemmig hadde stemt i tråd med landsstyreflertallets knappe flertall for å gå inn i regjering, ble første nestleder Olaug Bollestad klappet inn som fungerende KrF-leder på et ekstraordinært landsstyremøte.

Ikke statsråd

Hareide sier at andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad fikk mye skryt for KrF-gjennomslag i plattformen.

– Jeg er særlig glad for at KrF sikrer økt barnetrygd, fritidskort for barn og unge og en likeverdsreform som sikrer like muligheter i samfunnet, skriver han på Facebook.

Den avgåtte partilederen fastholder at han ikke kommer til å bli statsråd i den borgerlige flertallsregjeringen. Han sier at hvem som blir partiets parlamentariske leder, først vil bli gjort kjent etter at KrFs nye statsråder er klare.

Hareide hevder at han vil jobbe for at KrF skal lykkes i den regjeringen som nær halve partiet ikke ønsket at partiet skulle bli en del av.