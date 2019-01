SV: – En god dag for rikfolk og klimafornektere

Innenriks

SV-lederen sier at regjeringsavtalen er en stor skuffelse for klimaet og mener den innebærer at regjeringen vil utrede seg ut av klimakrisen i stedet for å kutte.

– Vi trenger ikke nye utredninger, vi trenger utslippskutt, sier han og er uenig med Venstre som sier de har fått til en stor seier når det nå legges opp til 45 prosent klimakutt i ikke kvotepliktig sektor innen 2030.

Lysbakken er glad regjeringen ikke har rørt paragraf 2c i abortloven.

– Det er et stort nederlag for Ropstad. Alle som gikk i gatene i høst, har vunnet. SV vil stemme mot den innskrenkingen av abortloven regjeringen i dag legger opp til, sier han.

(©NTB)