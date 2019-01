Sp: – En plattform for fortsatt sentralisering

Innenriks

– Det virker som regjeringen ikke har lyttet til noen av dem som har blitt berørt av regjeringens sentraliseringspolitikk, sier Sp-lederen.

Han viser blant annet til rapporten om politireformen.

– I rapporten sa de som hadde uniformen på, at beredskapen og forebyggingen hadde blitt dårligere etter politireformen. Regjeringen gjør ingenting for å bedre politiet i dag, de sier tvert imot at de skal fortsette sentraliseringen i politiet, sier Vedum.

Han frykter også at sammenslåingen av stortingsvalgdistriktene i den varslede sentraliseringsreformen vil føre til dårligere representasjon for store deler av landet.

