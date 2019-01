Zola-prisen 2019 til Arne Viste

Innenriks

Det heter det i juryens begrunnelse.

Gjennom sitt bemanningsselskap Plog AS har Viste satt over 60 papirløse mennesker i arbeid siden han startet firmaet i 2015.

«Det er utvilsomt at Plog AS har hatt stor betydning for en gruppe mennesker, som i stor grad er blitt satt systematisk utenfor samfunnet og derfor ofte er blitt fanget i en hjelpeløs, passiv og fortvilet tilværelse over mange år», heter det i en pressemelding fra Zola-leder Kar Eldar Evang.

Strider med grunnloven

I 2011 inndro Skattedirektoratet skattekortene for papirløse mennesker som jobber, og de ble derfor arbeidsløse.

– Alle mennesker ønsker gjennom å arbeide å kunne bidra og sørge for seg og sine, og det er ødeleggende å bli hindret i dette, sier prisvinneren. Han mener det strider mot både Grunnloven og menneskerettighetene å nekte folk muligheten til å jobbe.

Endelig anmeldt

Viste har utfordret Justisdepartementet og andre myndigheter, og har hele tiden vært klar på at han ønsker å bli anmeldt slik at prinsippene det står for kan få en grundig rettslig prøving.

Høsten 2018 ble noen ansettelser gjennom Plog AS anmeldt av Oslo politikammer. Saken skal opp for tingretten i hovedstaden til våren.

Zola-prisen, som er oppkalt etter den franske forfatteren Émile Zola, gis til personer som åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold i Norge som truer verdier som menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet. Viste mottar prisen under en seremoni i Oslo torsdag.

I fjor gikk prisen til samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali fra Bodø.

