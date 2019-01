Dette skjer i dag

Innenriks

Statsministeravstemning i Sverige

Den svenske Riksdagen skal stemme over Stefan Löfven som statsministerkandidat tirsdag morgen.

Mye tyder på at den svenske regjeringsfloken omsider blir løst.

«Plan B»

Den britiske regjeringen jobber med å få på plass en «plan B» etter at skilsmisseavtalen statsminister Theresa May forhandlet fram med EU ble nedstemt tidligere denne uken.

May uttalte torsdag at hun lover en avstemning om «plan B». Mandag skal det legges fram en plan for de neste skrittene i brexitprosessen.

Kidnappingskonferanse

Næringslivets sikkerhetsråd arrangerer et frokostseminar på Næringslivets hus om risikoen for kidnapping blant næringslivsaktører.

Anne-Elisabeth Hagen, kona til forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen, har vært forsvunnet siden slutten 31. oktober. Politiet mener hun ble bortført fra sitt hjem i Lørenskog. Det er kommet krav om løsepenger, i form av kryptovaluta.

Kombinasjon i Wengen

Det er duket for superkombinasjon, slalåm kl. 10.30 og utfor kl. 14.00, i verdenscupen for menn i Wengen i Sveits.

Aleksander Aamodt Kilde var femte raskest på trening i utfor i Wengen torsdag. For Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal gikk det tyngre.

(©NTB)