LO-lederen skuffet over regjeringen: – Øker ulikhetene for pensjonistene

Innenriks

– Jeg er skuffet over den nye regjeringserklæringen som velger å gi folk to ekstra vinflasker og billigere veteranbiler, framfor pensjon fra første krone for en million arbeidstakere og bedre rettigheter for arbeidsfolk, sier Gabrielsen i en pressemelding.

Han viser til at den nye regjeringsplattformen åpner for muligheten til å kjøpte to ekstra flasker vin i taxfree for alle som ikke kjøper tobakk.

Gabrielsen mener regjeringen fortsetter å øke ulikhetene for pensjonistene ved at de gir mer til de som har mest fra før, gjennom økt privat pensjonssparing, og som har jobber som gjør at de kan stå lenge i arbeidslivet.

– Men de unnlater å gi pensjon fra første krone for dem som trenger det mest. Nok en gang utsetter regjeringen pensjon fra første krone for en million nordmenn. Dette betyr at arbeidsfolk må vente til valget i 2021 før denne urettferdigheten blir rettet opp, sier LO-lederen.

Han er heller ikke fornøyd med at regjeringen vurderer endringer i arbeidsmiljøloven.

– Sist gang den gjorde det, åpnet den for flere midlertidig ansatte. Nå vil den vurdere anbefalingene fra Arbeidstidsutvalget, et utvalg som utelukket fagbevegelsen og blant annet foreslo mer bruk av individuelle avtaler og styrking av arbeidsgivers styringsrett når det gjelder arbeidstid, sier Gabrielsen i pressemeldingen.

(©NTB)