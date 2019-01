Miljøbevegelsen ikke fornøyd med klimakutt

Innenriks

Norges ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres med minst 45 prosent sammenlignet med 2005.

– Dette har jeg og Venstre kjempet hardt for i forhandlingene på Granavollen, sier miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

Leder Marius Holm i miljøstiftelsen ZERO mener kuttene er bra, men ingen garanti.

– At ambisjonen øker fra 40 prosent til 45 prosent kutt i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 er bra, men ingen garanti for flere effektive klimatiltak, sier Holm.

Klimaengasjerte statsråder fra de fire partiene har få konkrete forpliktelser de kan slå i bordet med når regjeringens prioriteringer gjøres opp internt, mener Holm.

– Regjeringens klimasuksess hviler nå på om de klarer å omsette gode klimaplaner til konkrete tiltak. Her hviler det et stort ansvar på statsminister Erna Solberg for å sikre konkrete teknologiskift og klimapolitikk som gjør en reell forskjell, sier Holm.

Styrker regnskogsatsing

Regjeringen skal i tillegg styrke og videreutvikle regnskogsatsingen og øke støtten til internasjonal klimafinansiering.

– Skal vi løse klimakrisen, må regnskogen reddes. Derfor er det viktig at regjeringen nå vil styrke regnskogsatsingen og øke støtten til klimatiltak i utlandet. Det vil sikre at Norge fortsatt har det globale lederskapet for denne avgjørende klimaløsningen, sier Øyvind Eggen, daglig leder i Regnskogfondet.

Regnskogfondet har også store forventninger til regjeringens varslede satsing på menneskerettigheter.

– Hver uke drepes flere miljøforkjempere, mange på grunn av sin kamp for regnskogen. Vi ser derfor fram til økt satsing på menneskerettigheter, sier Øyvind Eggen.

Uforpliktende

Naturvernforbundet mener den nødvendige kursendringen i klimapolitikken uteblir med KrF med på laget.

– KrF har ikke utnyttet makten til å få gjennomslag i klima- og miljøpolitikken. Det er en liten og uforpliktende skjerping av Norges klimamål i denne avtalen, men dette undergraves av satsingen på olje, gass, vei og fly. Det er vanskelig å forstå at KrF ønsker å være med på dette, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Natur og Ungdom er skuffet over at regjeringsplattformen ikke reduserer antallet tillatelser til oljeutvinning

– Med stadig mer oljeboring svikter partiene naturen og de unge. Denne plattformen er ikke verdt papiret den er skrevet på, sier Eiterjord.

– Svikter

Leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender mener Norge svikter klimaet.

– Når verden trenger en klimaleder, svikter dessverre Norges nye regjering. De små oppjusteringene fra Jeløya-plattformen står ikke i stil med nyhetene fra FNs klimapanel som kom i høst. Når dette var alt KrF fikk til på klima, burde de latt være å gå i regjering. Vi tror de kunne fått til mer ved å stå utenfor.

Talsperson Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne mener klimasatsingen er for svak i den nye regjeringsplattformen:

– Regjeringsplattformen er en stor seier for oljelobbyen. Her har de fått enda mer enn i Jeløya-plattformen. Dette kan ikke kalles ambisiøs klimapolitikk, sier hun.

