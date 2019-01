Moxnes: – Ropstad bør grue seg til 8. mars

Innenriks

Det er Rødt-lederens advarsel etter at KrF fikk gjennomslag for å fjerne muligheten for fosterreduksjon, såkalt tvillingabort, ved friske flerlinger før grensen for selvbestemt abort.

– Det er et historisk tilbakeslag for kvinners frihet når abortretten svekkes for første gang på 40 år. Hele debatten oser av mistillit mot kvinners evne til å ta egne valg, sier Moxnes i en pressemelding.

Han mener Ropstad bør grue seg til kvinnedagen 8. mars.

– Da skal vi lage Norges største protesttog mot angrepene hans på kvinners frihet.

Moxnes kaller den nye regjeringen «en koalisjon som ser ut til å få fram det verste fra to verdener». I tillegg til endringen i abortloven, trekker han også fram en «økonomisk politikk som fortsatt syr puter under armene på den økonomiske eliten».

– De rikeste får virkelig valuta for pengene i regjeringserklæringen. Høyres rike onkler har all grunn til å sprette champagnen i dag. De får nå en borgerlig regjering som kjemper for deres interesser, og får et avklart flertall bak seg i Stortinget. Kjell Ingolf Ropstad har solgt KrF billig på januarsalg, Høyres sponsorer har fått seg ny dørmatte, sier Moxnes i pressemeldingen.

(©NTB)