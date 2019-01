Lovendring: 15-åringen skal få vite sæddonorens navn

Innenriks

Siden 2005 har loven vært 18 år. Det er foreløpig uklart om loven får tilbakevirkende kraft, altså gjelde for alle som har donert sæd etter 2005. I så fall kan 15-åringer allerede neste år kreve svar på hvem sin biologiske far er, skriver Bergens Tidende.

– De som donerte sæd etter 2005, har gjort det på visse vilkår. Når vilkårene blir endret, må vi gå tilbake til disse og høre om de samtykker. Eller det vil gjelde kun de som har donert etter at aldersgrensen er endret, sier avdelingsleder for Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Peter Fedorcsak, til avisa.

Donoren har ingen rettigheter eller plikter overfor barnet.

Jon W. Hausken som driver Klinikk Hausken, er usikker på om det er smart å endre grensa.

– Jeg tenker umiddelbart at 15 år er litt for ungt for å håndtere slik informasjon, sier han til avisa.

Et barn som ønsker å få vite identiteten på sædgiver, må i første omgang henvende seg til den klinikken foreldrene har fått behandling ved. Der vil barnet få en kode som de må ta med videre til det nasjonale sædregisteret hvor de får oppgitt navn og personnummer på donoren.

