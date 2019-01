Regjeringen til kamp mot flerkoneri

Innenriks

– Vi legger opp til at det blir en maksgrense for hvor mange ganger man kan hente en ektefelle til Norge. Har du hentet en kone fra utlandet, er det ikke sikkert du får hente en til, sier innvandringspolitisk talsmann (Frp) Jon Helgheim til Dagbladet.

Partiets utgangspunkt er at alle kan hente en ektefelle én gang.

Et slikt lovforslag vil også kunne ramme dem som finner en ledsager under studer eller ferie i utlandet, og som ønsker å etablere seg i Norge.

– Det viktigste hensynet er å forhindre flerkoneri og at personer i Norge misbruker en ordning. Vi har eksempler på ektefeller som blir truet og dumpet i Pakistan, og mange av disse ekteskapene går ikke bra. Mange blir ikke behandlet på en ordentlig måte, sier Helgheim.

Leder av Aps migrasjonsutvalg, Masud Gharahkhani, påpeker at flerkoneri allerede er ulovlig i Norge, men sier til avisa at partiet er for tiltak som stopper misbruk av familieetablering.

