Innenriks

Møtet holdes onsdag 23. januar.

– Vi vet hvor viktig det er for næringslivet at handelen med Storbritannia blir minst mulig påvirket av brexit. Vi ønsker å møte næringslivet for å dele våre vurderinger, men også for å lytte til de utfordringene brexit kan gi for norsk næringsliv, og hvordan vi sammen kan møte disse, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I 2018 eksporterte Norge varer til Storbritannia for 212 milliarder kroner og importerte varer for 38 milliarder kroner.

(©NTB)