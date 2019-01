Nortura sliter med rekruttering av slaktebilsjåfører

Innenriks

Besetningen blir større, men gårdene blir færre. Totalt har Nortura nå kun 17 slakterier, mot 41 i 2010.

Det betyr at slaktebilene stadig er lenger borte. Vanligvis jobber sjåførene søndag til fredag, i tillegg til jobbing kveld og helg, skriver Nationen. Ved nødslakt jobber man når det er behov.

– For oss er rekruttering viktig, Nortura er helt avhengig at nye sjåfører kommer til, sier transportleder i region øst, Jan Kjetil Skovdahl til avisa.

I hans region som strekker seg fra Dombås i nord til Kristiansand i sør og Hedemark i øst, er det nå kun fire slakterier. De betjenes av 60 sjåfører. Men for at EU-regelverket om kjøre- og hviletiden skal overholdes, trenges det flere.

For å kjøre slaktebil må man minimum ha førerkort klasse C og CE. I tillegg må man være utdannet slakter for å utføre nødslakt. Det kreves også kursing.

