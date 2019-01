Dette skjer i dag

Innenriks

Marokko-drapsoffer Maren Ueland bisettes

Maren Ueland bisettes fra Time kyrkje klokka 13. Helseminister Bent Høie (H) er til stede på vegne av den norske regjeringen.

Marokkos ambassadør til Norge er også til stede.

Mays nye brexit-plan

Statsminister Theresa May legger fram «plan B» for brexit i Parlamentet. Samtidig tas det til orde for utsettelser. Om drøye to måneder skal Storbritannia etter planen starter prosessen med å forlate EU.

Enkelte parlamentsmedlemmer tar til orde for å utsette datoen til etter 29. mars, for at de stridende politikerne i Parlamentet skal kunne greie å nå en enighet.

Prinsesse Ingrid Alexandra fyller 15

Prinsesse Ingrid Alexandra fyller 15 år mandag. Ungdomsskoleeleven representerer kongehuset stadig oftere og er dessuten i gang med konfirmasjonsundervisning.

Tenåringens bursdag skal feires privat, har kongehuset tidligere opplyst.

Stefan Löfven presenterer regjering

Det ventes at den svenske statsministeren vil presentere statsrådene i den nye regjeringen og regjeringens politikk.

Dette vil trolig skje på formiddagen klokka 11.

Michelin-stjerner deles ut

Michelin-guiden deler ut stjerner til restauranter. Norske Maaemo er en av restaurantene som har fått tre stjerner i Michelin-guiden.

Oslo-spisestedet Maaemo er av magasinet Restaurant kåret til verdens 35. beste restaurant. Nå gjenstår det å se om stjernene beholdes der og ellers i Norge.

