Hareide om Ropstad-kritikk: – Jeg blir bekymret

Ropstad har vært i hardt vær den siste tiden, særlig som forkjemper for endringer i abortloven, hvor han fikk gjennomslag for at muligheten for fosterreduksjon av friske flerlinger innen grensen for selvbestemt abort, blir fjernet.

Nå tar den tidligere KrF-lederen til sosiale medier hvor han ber folk tenke gjennom sine formuleringer.

«Ord betyr noe. Hvordan vi omtaler hverandre betyr noe. Det er ikke minst viktig for hvordan vi ser på hverandre og hvilken tillit vi kan ha til hverandre. Når jeg de siste dagene har vært vitne til ordbruken mot min kollega Kjell Ingolf Ropstad, blir jeg bekymret», skriver Hareide på Facebook.

Beklaget abort-utspill

Samme dag som den nye regjeringsplattformen ble lagt fram torsdag, deltok Ropstad på partilederdebatten hvor han skapte reaksjoner med kommentaren om at hvis en kvinne klarer å bare fram ett barn, klarer hun to. Et utspill han i ettertid har beklaget.

Men kritikken har fortsatt å komme mot den trolig påtroppende barne- og familieministeren.

Donald Trump

«Ordene og kritikken er så sterk, krass og skråsikker at jeg lurer på hvordan vi kom hit. Ja, vi skal ha rom for politisk debatt og uenighet. Ja, vi skal få si meningene våre høyt. Ja, politikere må tåle en støyt», skriver Hareide.

«Likevel tror jeg vi må passe oss for å havne der det amerikanske samfunnet har havnet med Trumps inntreden. Vi må ta vare på et anstendig ordskifte. Jeg tror vi alle bør tenke på ordene respekt og folkeskikk før vi trykker «publiser» på sosiale medier.»

