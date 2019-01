Unge Venstre-leder vil ha Rotevatn inn i regjeringen

Innenriks

Grande er i dag kulturminister, men Hansmark vil ha henne over i en annen rolle.

– Vi har valgt noen departementer som ikke gir oss veldig mye synlighet, og som ikke lar oss styre de områdene som er viktigst for Venstre. Så jeg ønsker å be ledelsen i Venstre om å ta statsrådsposter som har større makt og mer midler, sier han til NRK.

Hansmark ville byttet ut kulturministerposten og stillingen som minister for forskning og høyere utdanning til fordel for andre departementer, for eksempel kunnskap eller næring.

– Vi må bygge opp nye flinke folk og fremtidige partiledere, og for Unge Venstres del er det slik at vi gjerne skulle sett Sveinung Rotevatn som statsråd, sier han.

Rotevatn er i dag statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

En firepartiregjering blir trolig presentert tirsdag.

