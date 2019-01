Likestillingsminister Grande hyllet av Venstres homo- og kvinnenettverk

Innenriks

– Å få dette ansvaret har vært et sterkt og langvarig ønske for oss, som nå endelig blir oppfylt. Derfor feirer vi i dag, sier Venstres likestillingspolitiske talsperson Grunde Almeland til NTB.

Han og homonettverket Frie Venstre arrangerte sammen med Unge Venstre og Norges Venstrekvinnelag en feiring av Grandes nye jobb som likestillingsminister, som nådde sitt klimaks da Venstre-lederen selv gikk på scenen til stor jubel og applaus.

Tidligere tirsdag var det noe usikkerhet om nøyaktig hva som førte til at Grandes statsrådstittel ble utvidet fra kulturminister til kultur- og likestillingsminister. Spørsmålene var knyttet til hvorvidt det var for å gi «homofritak» til KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, eller om det var fordi Grande selv hadde et sterkt ønske om å overta feltet. Overfor NTB bekrefter Grande at det var sistnevnte.

– Ropstad ville ha noe av meg, nemlig tros- og livssynsavdelingen, og den ga jeg ikke fra meg veldig lett, så da måtte vi i hvert fall ha førstevalg på hva vi ville ha tilbake. Da var det helt klart at likestillingsfeltet, som er noe Venstre har ønsket seg lenge, var det vi skulle gå for, sier Grande.

Frir til velgerne

Utvidelsen av Grandes stillingstittel var den eneste endringen for Venstres del i regjeringsrokaden etter KrFs inntog med tre nye statsråder.

Både Almeland og Grande håper nå å få vist fram mer av Venstres liberale politikk til potensielle velgere. Partiet har siden de først gikk inn i regjeringen i fjor vinter ligget stabilt under sperregrensen på meningsmålingene.

– Det var kjempeviktig for Venstre å få likestillingspolitikken i en regjering. Det er første gang på 40 år at vi har hatt dette ansvaret, helt siden Eva Kolstad ble verdens første likestillingsombud, og jeg føler dette feltet nå har kommet hjem til et parti som var med på å løfte det fram, sier Grande.

– Jeg håper dette bidrar til at folk ser de liberale verdiene Venstre bygger på, og at vi blir mer gjenkjennelige som et liberalt parti, fortsetter hun.

Lover taktskifte

Venstre-lederen tror det blir uproblematisk å løfte likestillingsfeltet selv om verdikonservative KrF, hvis nestleder flere ganger tirsdag gjentok at han ikke ville gå i pride-paraden, nå er en del av regjeringen.

– Vi regjerer på en plattform som er veldig liberal på dette feltet, og vi kommer til å ha en aktiv likestillingspolitikk, sier Grande.

– Vi vil både løfte skeives rettigheter og sørge for et taktskifte i likestillingspolitikken, der vi flytter fokuset fra prosentene på toppen til bunnen av samfunnet som har vært med på å bygge opp de kjønnsstereotypiene som gjør at vi har et så utrolig kjønnsdelt arbeidsmarked som i dag, fortsetter Venstre-lederen.

Også for funksjonshemmede

Flere har også uttrykt bekymring for ansvarsfordelingen når likestillingsfeltet flyttes fra Barne- og familiedepartementet til Grandes kulturdepartement.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) krevde blant annet en klargjøring av hvorvidt politikken knyttet til funksjonshemmede fortsatt vil være en del av likestillingspolitikken. Det kan Grande bekrefte at den er.

– Både funksjonshemmedes, skeives og kvinners rettigheter blir mitt ansvar, og jeg tror det blir en styrke. Når det gjelder funksjonshemmede har det vært en veldig helsetilnærming, men nå blir det en mer rettighetsorientert tilnærming, som jeg tror funksjonshemmede vil profittere på, sier Grande.

Hun understreker også at hun er klar til å samarbeide med Ropstad om de delene av likestillingsfeltet som går på familie og barn.

– Men i all hovedsak er dette nå mitt ansvar, sier Grande.

