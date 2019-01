Nedtur på Oslo Børs

Innenriks

Børslokomotivet Equinor topper som vanlig listen over de mest omsatte aksjene, tett fulgt av Mowi (tidligere Marine Harvest).

Blant de største selskapene på hovedindeksen er det bare Telenor som går fram, med 0,3 prosent, mens Aker BP faller med 2,7 prosent, Yara International og Norsk Hydro begge med 1,9 prosent og Equinor med 1,3 prosent. DNB og Mowi går tilbake med 1,1 prosent hver.

Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen med noenlunde omsetning stiger Gjensidige med 2,7 prosent og Norwegian med 1 prosent.

Blant tirsdagens tapere faller Photocure med 6,3 prosent, Nordic Semiconductor med 5 prosent og Golden Ocean Group med 4,9 prosent.

De toneangivende aksjeindeksene i Europa falt alle tirsdag. Verst gikk det ut over FTSE 100 i London, som falt med 1 prosent, Deretter følger CAC 40 i Paris med et fall på 0,6 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt sank like mye, 0,6 prosent.

Som allerede nevnt gikk oljeprisen ned i løpet av dagen, og bidro sterkt til det negative resultatet. Et fat nordsjøolje ble omsatt for så vidt over 60 dollar og falt i løpet av dagen med 2,9 prosent. Et fat amerikansk lettolje falt med hele 3,2 prosent til i overkant av 52 dollar fatet.

(©NTB)