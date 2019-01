Trafikkskolene vil ha automatgir som hovedregel

Innenriks

Av alle biler som ble solgt i Norge i 2018 var over 90 prosent utstyrt med automatgir. Andelen er ventet å øke i årene fremover.

– Regjeringen har et mål om at alle skal kjøre nullutslippsbiler og disse bilene har automatgir. Det er bra for trafikksikkerheten, og det vil mest sannsynlig bli billigere å ta lappen, sier Høyres Helge Orten som også er leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Torgeir Abusdal sier forslaget vil være en fordel både for elevene og for skolene. I tillegg vil det være viktig fra et trafikksikkerhetsperspektiv.

– Vi vet at mange ferske bilførere fokuserer mye på det rent kjøretekniske. Med automatgir slipper man å konsentrere seg om korrekt girvalg og kan i større grad konsentrere seg om trafikkbildet. Vi tror dette vil gi færre ulykker, sier Abusdal.

Dagens regelverk gir automatisk førerrett på biler med automatgir om man kjører opp med en manuelt giret bil. Men kjører man opp på en bil med automatgir mister man rettigheten til å kjøre manuelt girede biler.

Forslaget er at elever som kjører opp på automat og finner ut at de har behov for førerkort for manuell bil kan få denne retten ved å ta noen timer obligatorisk opplæring på manuell bil hos en trafikkskole senere.

– Dette er et forslag hvor alle er vinnere. Elevene sparer penger, det blir enklere for trafikkskolene og trafikksikkerheten øker, sier Orten.

(©NTB)