Dette skjedde i natt

Innenriks

FBI: Vi kan ikke betale informantene våre lenger

Den føderale etterretningstjenesten FBI i USA sier nedstengningen av statsapparatet i landet medfører at de mister hemmelige kilder fordi de ikke kan betale dem lenger.

FBI gikk ut for nesten to uker siden og påpekte at nedstengningen fikk konsekvenser for arbeidet til agentene, men tirsdag var de svært konkrete i beskrivelsene, melder blant annet CNN.

Buzzfeed slår tilbake mot Trumps advokat

Donald Trumps advokat fortsetter å krangle med pressen og hevder i et nytt intervju at det aldri forelå planer eller tegninger for byggeprosjektet i Moskva, det var kun på tankestadiet.

Buzzfeed News la tirsdag kveld fram noen av flere hundre sider med forretningsdokumenter, eposter, tekstmeldinger og arkitekttegninger, samlet inn gjennom et år med graving i saken som viser noe helt annet.

Chris Brown avviser voldtektsanklager

Fransk påtalemyndighet har frafalt siktelsen og løslatt den amerikanske rapperen Chris Brown, som ble pågrepet i Paris mandag, anklaget for voldtekt.

– Jeg vil gjøre dette helt klart. Dette er usant og det er en haug med drittprat. Aldri, skriver han om anklagene i enn post på Instagram.

USA bekrefter utleveringsplaner for Huawei-topp

USA bekrefter tirsdag planene om å begjære Huawei-sjefen Meng Wanzhou som ble pågrepet i Canada, utlevert. Kina har bedt USA droppe saken.

– Vi vil fortsette å jobbe for en utlevering av frøken Wanzhou, og vil møte alle frister som er fastsatt i utleveringstraktaten mellom USA og Canada, sier justisdepartementets talsmann Marc Raimondi.

Serena Williams ute av Australian Open

Tsjekkiske Karolína Plísková slo ut amerikanske Serena Williams i kvartfinalen i Australian Open med sifrene 6-4, 4-6, 7–5 etter en neglebiter av en kamp onsdag.

I semifinalen møter Plísková japanske Naomi Osaka, som vant problemfritt i sin kvartfinale mot Jeina Svitolina fra Ukraina i tidligere onsdag, med sifrene 6-4, 6–1.

(©NTB)