Dommeren forklarte hvordan juryen skal vurdere om Eirik Jensen er skyldig

I en grundig redegjørelse innledet lagmann Kristel Heyerdahl sin rettsbelæring med å forklare for juryen hvordan den skal svare på de fire spørsmålene som skal avgjøre om han kan dømmes for medvirkning til Gjermund Cappelens innførsel av mange tonn hasj eller for korrupsjon.

Hun var tydelig på at det er lagretten selv om må vurdere de bevisene som er lagt fram i retten, men forklarte hvordan det enkelte jurymedlemmet skal gå fram for å foreta denne vurderingen på riktig måte.

Heyerdahl sa blant annet at det ikke er noe krav om at Eirik Jensen i detalj måtte kjenne til hver enkelt av de mange hasjinnførslene Cappelen skal ha fått fra 2004 til 2014.

– Det er ikke krav om at han har medvirket til hele prosessen, men at han har styrket Cappelens forsett, sa Heyerdahl.

– Dere må avgjøre om Jensen forsettlig har medvirket til Cappelens innførsel av narkotika ved minst én konkret anledning, sa dommeren videre.

