Eksperter: Sverige henger etter i jihadismeforskningen

Det svenske sikkerhetspolitiet har sagt at det fins 2.000 islamistiske ekstremister i Sverige. Miljøet har vokst kraftig på noen få år, og i 2010 mente sikkerhetspolitiet at det omfattet rundt 200 personer.

Både professor Magnus Ranstorp, som er forskningsleder ved Forsvarshögskolan i Sverige, og journalisten og forfatteren Magnus Sandelin, bekrefter overfor forskning.no at det er et stort og aktivt miljø for salafistisk jihadisme i Sverige. De var begge til stede på et NUPI-seminar om temaet nylig.

– Likevel er det forsket svært lite på jihadisme i Sverige. Faktisk langt mindre enn i Norge og Danmark. Dette til tross for at Sverige er et dobbelt så stort land og har et flere ganger større miljø, sier Thomas Hegghammer fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Han peker på at Sverige har en kortere bibliografi enn Norge og Danmark, og at nesten all forskning i Sverige er gjort av Forsvarshögskolan. Ranstorp tror imidlertid dette er i endring.

– Det har lenge har vært umulig å ha en debatt rundt disse spørsmålene i Sverige. Da kalifatet oppsto, kunne man ikke unngå å snakke om det. Men før den tid var det umulig å snakke om islamistisk ekstremisme fordi det var islamofobiske og rasistisk. Nå endrer dette seg, mener han.

