Faren over etter konteinerbrann i Ski

Innenriks

Brannen pågår fortsatt ved 18-tiden, og brannvesenet vil la den dø ut av seg selv ettersom de av sikkerhetsmessige hensyn ikke ønsker å åpne konteineren for å slukke brannen.

Temperaturen og gassforekomsten er sjekket av politi og brannvesen, som har konkludert med at eksplosjonsfaren er over og at de evakuerte kan flytte tilbake til sine hjem, opplyser politiet på Twitter.

Brannen i konteineren i Elveveien 33 i Kråkstad startet litt før klokken 15 onsdag ettermiddag.

Ettersom konteineren inneholdt eksplosive flasker ble det opprettet en sikkerhetssone på 300 meter fra stedet, og de nærmeste naboene ble bedt om å holde seg inne og ikke oppholde seg nær vinduer.

Også elevene ved Kråkstad barneskole, som ligger i nærheten, ble bedt om å holde elevene innendørs. Gymsalen på skolen ble benyttet som samlingssted for evakuerte.

Fylkesvei 28 fra E18 på strekningen Kråkstad til Kråkstad skole ble stengt i begge retninger på grunn av brannen, men er åpnet for trafikk ifølge Vegtrafikksentralen øst.

(©NTB)