Fire fylkeslag støtter Ropstad som KrF-leder

Innenriks

Det melder NRK.

Fylkeslagene i Nordland og Akershus vil heller ha Hans Olav Syversen. Han var inntil valget i 2017 finanspolitisk talsmann på Stortinget, og ble tirsdag utnevnt til statssekretær på Statsministerens kontor.

– Jeg sa til NRK mandag at jeg ikke er kandidat og det står fast, skriver Syversen i en tekstmelding til NTB onsdag.

Valget av ny leder skal skje på partiets landsmøte i Stavanger 26.–28. april. Fylkeslagene skal gi innspill til valgkomiteen innen 1. februar.

Ropstad er av mange sett på som en naturlig ny leder, etter at han vant slaget om partiets veivalg i november. Men flere i partiets røde fløy har gitt uttrykk for at de ønsker en annen.

Olaug Bollestad, som fungerer som partileder etter at Knut Arild Hareide gikk av, har også pekt på Ropstad, men gjør det klart overfor Stavanger Aftenblad at hun ikke «abdiserer».

(©NTB)