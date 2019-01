Lovsamlingen kan bli reddet av Stortinget

Innenriks

Rett24 har meldt at styret i Det juridiske fakultets lovsamlingsfond har vedtatt å legge ned lovsamlingen. Årsaken er sviktende salg, slik at den tradisjonsrike boka ikke lenger lar seg finansiere. Men nå kan det komme penger til å reversere beslutningen.

Justispolitisk talsmann og medlem av justiskomiteen, Peter Frølich (H), mener symbolverdien i å ha en trykket versjon av Norges lover er så stor, at Stortinget etter hans syn bør finansiere en versjon til eget bruk. En henvendelse er rettet til presidentskapet, som skal behandle spørsmålet i nær fremtid.

– Og når det først gjøres et redigeringsarbeid betalt av Stortinget, bør det være en smal sak å trykke noen versjoner også til andre som måtte ønske den. Jeg kan lett se for meg at for eksempel domstoler, kommunestyrer, universiteter eller advokatkontorer fortsatt vil ønske å ha en versjon, sier Frølich.

Politikeren peker på både seremonielle og prinsipielle grunner for at det bør brukes penger på dette.

– Lovsamlingen er et symbol på kontinuitet, stabilitet og tradisjon. Lovsamlingen er også en synlig manifestasjon av det som forener oss som nordmenn, og det som konstituerer vårt samfunn, litt på samme måte som flagget og riksvåpenet, sier han.

(©NTB)