Sønnen trakk seg i protest, far ble ny statssekretær

Både far og sønn er blant de «røde» i KrF som ikke ønsket dagens regjeringssamarbeid. Men mens sønn Nikolai Skogan valgte å trekke seg fordi han ikke vil stå inne for det partiet hans har gått med på, fikk faren et jobbtilbud fra øverste hold, skriver Nordlys.

Tirsdag ble han utnevnt som ny statssekretær for landbruksminister og KrF-nestleder Olaug Bollestad.

– Jeg tapte kampen om den ønskede løsninga. Så har jeg nå lest den framforhandlede plattformen, og jeg mener den er veldig god blant annet på landbruk, næring, fiskeri og distrikt. Nå vil jeg være med å fylle landbrukspolitikken med innhold. Jeg mener jo også det er viktig å være til stede for å kunne påvirke, sier far Widar Skogan til avisa.

Selv om sønnen trakk seg fra KrFU-vervet, oppfordret han faren til å takke ja til jobben.

– Han er en viktig ressurs for landsdelen, og det er jo et poeng å ha en bonde i Landbruksdepartementet, sier Nikolai Skogan.

