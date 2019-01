To medlemmer av Jensen-juryen trukket ut før avgjørelsen skyld fattes

Innenriks

En jury består bare av ti personer, men på grunn av at ankesaken mot ekspolitimannen var berammet til å vare i over fem måneder ble det valgt to ekstra personer i tilfelle noen skulle bli syke eller av andre grunner måtte fratre som jurymedlem.

Da retten ble satt i Borgarting lagmannsrett onsdag ble derfor to av de tolv trukket ut for å fratre før kjennelsen om skyld skal fastsettes.

– Det arbeidet dere har gjort har vært nødvendig og verdifullt, sa lagdommer Kristel Heyerdahl, som etter en kort pause vil starte på sin rettsbelæring for de resterende jurymedlemmene.

