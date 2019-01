Dette skjer i dag

Innenriks

Juryen fortsetter i Jensen/Cappelen-saken

Onsdag trakk juryen seg tilbake for avgjøre spørsmålene om tidligere politimann Eirik Jensen er skyldig i omfattende hasjimport og korrupsjon. Det kan ta flere dager.

Juryen trakk seg tilbake i 13-tiden for rådslagning etter å ha hørt en rettsbelæring fra lagdommer Kristel Heyerdahls i Borgarting lagmannsrett onsdag.

Norges Bank med ny rentebeslutning

Torsdagens rentemøte er et mellommøte, hvor sentralbanken verken kommer med en ny pengepolitisk rapport eller holder pressekonferanse for å forklare sin beslutning.

Ekspertene er enige om at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,75 prosent på sitt møte torsdag. Først i mars er det ventet at sentralbanksjef Øystein Olsen setter opp styringsrenten.

Verdens økonomiske forum i Davos

Verdens økonomiske forum fortsetter torsdag, blant annet med tale fra FNs generalsekretær António Guterres før lunsj.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg deltar på en rundebordskonferanse om alliansens framtid på ettermiddagen.

Budsjettavstemning i Senatet

Senatet i den amerikanske Kongressen ventes å holde avstemning om to forslag til løsning på budsjettstriden som har ført til nedstengning av offentlig virksomhet i USA.

Selv om det blir godkjent, anses det for usannsynlig at et forslag slipper gjennom Representantenes hus.

Tshisekedi blir Kongos nye president

Felix Tshisekedi tas i ed som Kongos nye president etter et omstridt valg. Seremonien skulle egentlig ha funnet sted tirsdag, men ble utsatt av logistiske grunner.

Kongo har ikke hatt et fredelig maktskifte siden landet ble uavhengig fra Belgia i 1960. Nåværende president Josepth Kabila vant to blodige presidentvalg i både 2006 og 2011.

