Russland hevder USA rekrutterer personell for å utføre aksjoner mot Russland fra Norge

Innenriks

Ifølge NRK reagerer Russland på annonser fra amerikanske rekrutteringsselskaper der de prøver å verve folk til å utføre aksjoner mot Russland fra norsk territorium.

Russland peker på at det i stillingsannonsene søkes etter eksperter på oversettelse fra russisk og norsk som er villige til å reise inn i krigssoner og bistå i hemmelige operasjoner i Norge. Departementet mener at USA driver med antirussiske operasjoner fra norsk jord.

– Det offisielle Norge har fått rollen som en lydig statist, sier departementet i en uttalelse, og hevder at Norge godtar alt som USA finner på.

Utenriksdepartementet ønsker ikke å kommentere det russiske utspillet overfor NRK, mens Forsvarsdepartementet opplyser at amerikanske styrker utplassert i Norge driver med godkjent trening og at Norge ikke har noen oversikt over hvilken kontroll amerikanske styrker har med sine leverandører.

Russland har i lengre tid reagert på at utenlandske styrker øver på norsk jord og har kritisert utstasjoneringen av amerikanske soldater på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Troms.

