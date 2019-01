Vebjørn Sand vil markere frigjøringen med kunst i Holmenkollen

Innenriks

8. mai 2020 er det 75 år siden slutten på den tyske okkupasjonen i Norge. I den anledning ønsker kunstneren Vebjørn Sand og øvrige initiativtakere å sette opp en omfattende kunstinstallasjon i Holmenkollen, skriver Klassekampen.

Det er planlagt at prosjektet, som kalles Roseslottet 2020, skal stå klart 9. april 2020 og bli stående fram til 8. mai 2021. Installasjonen skal bestå av fem lysende søyler, som er tenkt å symbolisere kampen for frihet og demokrati i de fem krigsårene.

Hedrer forkjempere

En søyle skal danne et lysende seil, og skal hedre krigsseilerne og marinen. To søyler skal forme et tre og et fjell, og skal hedre motstandskampen i hele landet. I tillegg skal en søyle ligne en flyvinge, som skal hedre luftforsvaret, sivil motstand og illegal presse.

Den siste stolpen, den såkalte «Kongebjerka» som skal plasseres i midten, skal peke i 30 meter på kongens nei og skal minne oss om at alle disse prinsippene bare lever så lenge vi tror på dem.

Varm velkomst

Oslo kommune har stilt seg positive til prosjektet, som startet allerede i 2017. Bymiljøetaten signerte i fjor en gratis leiekontrakt for området og kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) tror «Roseslottet» kan gi kunst- og naturopplevelser til et bredt publikum.

I forbindelse med utstillingen vil initiativtakerne også gjennomføre et pedagogisk opplegg for skoler, utdanningsinstitusjoner og øvrig befolkning.

