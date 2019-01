Innenriks

94 prosent av alle som søkte, fikk visum. Rundt halvparten av søkere fra land i Afrika og Midt-Østen får nei på visumsøknaden, viser tall Utlendingsdirektoratet publiserte fredag.

Søkere fra Russland og Kina får ja på sine visumsøknader i 99 prosent av tilfellene.

Norge og Kina undertegnet i 2004 en avtale som for første gang gjorde det mulig for kinesiske turister å få visum for innreise til Norge.

