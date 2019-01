Drapssiktet 22-åring i Bergen: – Handlet alene

Innenriks

Det bekrefter den drapssiktedes forsvarer, Bjarte Aarlie, til Bergens Tidende.

23. mars i fjor ble en 21-åring funnet død utenfor en høyblokk i Fyllingsdalen. En polititeori har vært at avdøde, etter en forutgående voldshendelse, ble lempet ut fra blokkens sjuende etasje – og de mener det ville vært vanskelig for én person alene å få han over rekkverket.

Den drapssiktede, som bodde med moren i en leilighet i sjuende etasje, ble pågrepet samme dag. Han var først siktet før vold, før anklagen endret seg til drap eller medvirkning til drap. Det samme gjelder hans mor. Hun har fortsatt siktelsen mot seg, men ble løslatt i fjor høst, mens varetektsfengslingen av sønnen onsdag ble forlenget.

– Han har tilstått både vold i forkant og at han hev kameraten utfor. Han sier også at han alene var den som gjorde dette, sier Aarlie til avisa. Ifølge forsvareren skal siktede ha sagt dette allerede etter noen dagers etterforskning.

Politiadvokat Høyland bekrefter at etterforskningen av saken er ferdig og sendt til statsadvokaten. Han ønsker ikke kommentere morens status, men sier på generelt grunnlag at han ikke kan henlegge siktelser. Moren erkjenner ikke straffskyld.

22-åringen er vurdert til å være strafferettslig tilregnelig.

(©NTB)