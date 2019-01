Filmforbundet oppfordrer til boikott etter NRK-brudd

Innenriks

– Hvis vi ikke kommer til en løsning, så kan det få store konsekvenser for NRKs dramaproduksjon, sier dramasjef Ivar Køhn til Kampanje.

Han viser til at Norsk Filmforbund (NFF) tidligere har oppfordret sine medlemmer til ikke å jobbe for NRK på bakgrunn av denne konflikten.

– Hvis så skjer kan det bli problematisk for våre produksjoner og vår publisering, sier Køhn.

Boikott

Filmforbundet bekrefter overfor magasinet at de oppfordrer til boikott.

– Vi vil i dag sende ut en mail til våre medlemmer for å informere om bruddet med NRK. Vi vil da oppfordre medlemmene til ikke å ta oppdrag for NRK før det kommer en politisk avklaring, sier forbundets leder Sverre Pedersen.

NRK skriver i en pressemelding at de av hensyn til publikum selv ønsker å forvalte eget innhold, og at dette ønsket ikke er forenlig med Filmforbundets krav om eksklusivt å forvalte arbeidet til sine medlemmer.

Stor avstand

NRK tilbød en egen tariffavtale for forbundets medlemmer, men dette ble avvist.

– NRK mener at holdningen til Filmforbundet er helt på tvers av all etablert praksis i norsk arbeidsliv, og helt på tvers av alle andre tariffavtaler NRK har med sine 3.400 ansatte, sier Køhn.

Norsk Filmforbund på sin side opplyser at de har krevd de samme vilkårene for medlemmene når de jobber inne på NRK-huset, som når medlemmene jobber for enhver annen aktør i bransjen.

– Dette har ikke NRK akseptert, da de hevder å kunne forskjellsbehandle NFF-medlemmene i forhold til eksternbransjen. NFF kan ikke akseptere dette, da det vil gi NRK en urettmessig konkurransefordel i konkurranse med kommersielle aktører i det samme marked, opplyser Pedersen.

