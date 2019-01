Forsvarssjef: – Et svekket forsvar vil etterlate et vakuum

Innenriks

– Vi kan jo håpe at det er allierte som fyller tomrommet, som for eksempel USA eller Storbritannia, men det kan også være andre nasjoner. Det er klart at Russland har interesser i området og kunne tenke seg å fylle et vakuum som vi etterlater, sier Bruun-Hanssen til Klassekampen.

Bakgrunnen er at regjeringen planlegger å skjære ned Marinen i nord. Blant annet er sjøforsvarets seks korvetter i Skjold-klasen planlagt faset ut i 2025 uten at Marinen får nye skip. Samtidig ligger en av Norges fem fregatter, KNM Helge Ingstad, på grunn.

Forsvarssjefen mener det kan få alvorlige sikkerhetspolitiske konsekvenser for Norge. Han peker på at det fra norsk side over tid har vært en stabilitet i nordområdene, og at forsvaret selv ønsker overvåking i Barentshavet.

Fyller NATO vakuumet, kan det fort bli konflikt, mener han.

– Vårt nærvær og russisk nærvær er legitimt og akseptert av hverandre der oppe. Da unngår vi å skape økt spenning eller konfrontasjoner, sier Bruun-Hanssen til avisa.

