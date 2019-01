Hagen-saken: Søket i Langvannet er avsluttet

Innenriks

– Av hensyn til etterforskningen har vi ingen kommentarer om eventuelle funn som er gjort. Dette må vi komme tilbake til på mandag, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

Familien til den antatt bortførte Anne-Elisabeth Hagen (68) har mottatt et budskap fra dem som hevder å holde henne fanget. Nå ber familien om et livstegn, opplyste familiens advokat Svein Holden på en pressekonferanse torsdag.

Budskapet ble mottatt onsdag 16. januar på den samme digitale plattformen som kravet om løsepenger tidligere er fremmet på. Dermed gikk det nøyaktig én uke fra politiet gikk offentlig ut med saken 9. januar, til de mottok ny kommunikasjon.

Samtidig med pressekonferansen arbeidet dykkere fra brannvesenet med å søke i Langvannet ved ekteparet Hagens bolig.

Avsluttet fredag

I løpet av de tre dagene dykkerne har søkt, er det sagd ut seks hull i isen. De følger vannlinjen fra familiens eiendom og mot brua i enden av vannet, der det er et utløp. Dykkerne fra brannvesenet har søkt både innover mot land og utover fra hullene.

– Søkene er avsluttet for i dag og det er ikke planlagt nye søk. Området er tilstrekkelig gjennomsøkt. Det har vært varierende sikt og søkeforhold og varierende dybde og bunnforhold, så det er et utfordrende sted å søke, sier innsatsleder Anders Bru i Øst politidistrikt til NTB i 14.15-tiden fredag da arbeidet ble avsluttet.

Det siste hullet ble sagd ut fredag nær Knatten bru i enden av vannet.

– I den siste fasen er det søkt med kamera fordi det har vært for grunt for dykkerne å gå ned under isen. Ellers har dykkerne gjort visuelle søk, sier innsatslederen.

Sperringene rundt vannet blir tatt ned, men politiet anmoder publikum om å holde seg unna området, blant annet fordi isen er tynn der det er sagd hull.

Tips

Politioverbetjent Christian Berge i Øst politidistrikt, som leder etterforskningen, var torsdag på stedet for å bli orientert om søket. Det kommer ingen fra etterforskningsledelsen til søksområdet fredag.

Politiet har til nå fått inn godt over 1.300 tips i saken etter at de valgte å informere om bortføringen, som skal ha skjedd 31. oktober i fjor.

Det ble satt opp en politipost nær familiens eiendom der publikum kunne komme med opplysninger knyttet til saken. Siden onsdag hadde betjentene i bua fått inn mellom 10 og 15 tips.

– Dersom saken står slik den står nå, vil etterforskningsledelsen ikke være tilgjengelig for kommentarer i helgen, sa politiinspektør Tommy Brøske fredag.

