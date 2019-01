Ingen tegn fra juryen i Jensen-saken

Innenriks

Klokka 12 fredag var det 1 døgn og 23 timer siden de fem kvinnene og fem mennene i juryen samlet seg til rådslagning. Torsdag holdt de på til halv sju-tiden på kvelden før de var ferdige for dagen.

Effektivt har de sittet sammen i 14,5 timer, ifølge NRK.

Fredag morgen samlet de seg. I utgangspunktet er det ventet at de vil kunngjøre sin avgjørelse i løpet av dagen, men lagdommer Kristel Heyerdahl i Borgarting lagmannsrett åpnet i sin rettsbelæring onsdag for at juryen også kunne bruke lørdagen dersom de har behov for det.

Juryen skal ta stilling til to hovedspørsmål:

* Er Eirik Jensen skyldig å ha medvirket til Gjermund Cappelens hasjinnførsler?

* Er Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

Under hvert hovedspørsmål er det et tilleggsspørsmål om forholdet er å anse som grovt. Minst sju av de ti jurymedlemmene må svare ja på spørsmålene for at Jensen skal finnes skyldig.

