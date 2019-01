Khrono blir nasjonal kunnskapsavis

Innenriks

Oslo Met fikk fredag med seg Høgskulen på Vestlandet, NTNU og universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø, Sørøst-Norge, Agder og Stavanger på et felles avissamarbeid for å videreutvikle nettavisen Khrono.

De ni institusjonene for høyere utdanning forplikter seg til å bidra, finansiere og støtte opp under en utvidet versjon av en nasjonal og uavhengig nyhetsavis for universitets- og høyskole-Norge, skriver Khrono.

Avtalen ble inngått for en prøveperiode på tre år, som gjelder fra 2019 til 2021.

– Khrono tar et sjumilssteg, ikke bare ved å befeste posisjonen som en riksdekkende avis for kunnskapssektoren, men også et første skritt på veien til å bli en internasjonal avis, sier redaktør Tove Lie.

Rektor ved Oslo Met er også fornøyd med avtalen som nå er landet. Han betegner den som viktig.

– Avisprosjektet er også og ikke minst viktig for utvikling av demokratiene på universitetene og høgskolene. At ansatte og studenter kan komme ut med sine meninger og tanker offentlig, er svært viktig, sier han.

