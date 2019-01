Mann påkjørt ved tunnel utenfor Porsgrunn -bilist stakk av

Innenriks

Det var en bilist som oppdaget mannen liggende i tunnelen litt før klokken tre natt til lørdag. Mannen ble fraktet til sykehus i Skien, men er ikke livstruende skadd, opplyste Sørøst politidistrikt på Twitter.

Mannen i 50-årene har forklart til politiet at han kun husker to frontlykter og at kjøretøyet ikke stanset. Han har forklart at dette skjedde rett utenfor tunnelen. Vabakktunnelen var en periode stengt mens politiet sikret spor på stedet.

Politiet har fått inn tips fra folk som skal ha sett mannen gå i tunnelen, men ingen som skal ha sett en påkjørsel. Mannen skal ifølge politiet ha vært veldig beruset.

– I starten var vi usikker på hvor skadd han var. Men vi har fått beskjed av sykehuset om at han har brudd i begge armene. Vi forsøker nå å finne ut om skadene skyldes et fall, eller om han ble påkjørt, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiet er interessert i ytterligere tips fra publikum som kan ha sett noe som kan kaste lys over saken, og er spesielt interessert i observasjoner gjort i området mellom klokken to og tre.

