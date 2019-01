Mye trafikkproblemer i snøværet på Sørlandet

Innenriks

Det var litt før midnatt at politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt av veien og inn i en lyktestolpe på Vågsbygdveien ved Kjos.

Det var en stund redusert framkommelighet på veien, men ifølge politiet var det ikke alvorlig personskade.

På E39 var det i løpet av fredagskvelden store problemer, men nærmere midnatt kunne Vegtrafikksentralen melde at det verste var over, ifølge Fædrelandsvennen.

De største problemene har vært på de vanlige stedene, som Osestadbakken, Lenesbakken og Trybakken, der det var snakk om å sette kjettinger på vogntog og dem opp med veihøvler.

En stund sperret et vogntog et av feltene på E39 ved Sira i Flekkefjord, men i 21-tiden var veien klar igjen. Et vogntog kjørte seg også fast ved Eiken i Hægebostad på fylkesvei 42.

(©NTB)