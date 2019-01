29-åring dømt til fire års fengsel for menneskehandel

Innenriks

Den 29 år gamle mannen, bosatt i Stavanger, er i lagmannsretten dømt til fire års ubetinget fengsel. I tillegg dømmes han til å betale 30.000 kroner i erstatning og 150.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede, skriver Stavanger Aftenblad.

Dommen er den samme som tingretten kom fram til. Mannen har hele tiden nektet straffskyld, men er ikke trodd av to rettsinstanser.

I nærmere et år solgte den bulgarske kvinnen seksuelle tjenester, pengene gikk til 29-åringen som hun trodde var forelsket i henne.

De to ble kjent via Facebook og møtte hverandre i 2016 da mannen dro til Bulgaria. Deretter dro de til Polen der hun fikk beskjed av mannen om å jobbe som prostituert for å betale for reisen og leiligheten de skulle bo i.

I 2017 kom de til Stavanger der prostitusjonen fortsatte. Da kvinnen ble oppsøkt på gaten av politiet fikk de mistanke om hallikvirksomhet og innledet etterforskning.

Under ankeforhandlingene i lagmannsretten ble noen av samtalene mellom tiltalte og fornærmede spilt av, og retten finner det bevist at 29-åringen manipulerte fornærmede, at han truet henne og også at han brukte vold mot henne.

Retten mener at tiltalte har utnyttet kvinnens sårbare situasjon og har funnet ham skyldig i både hallikvirksomhet og menneskehandel.

Advokat Anne Kroken i Advokatfirmaet Torstrup, som er mannens forsvarer, sier at dommen vil bli anket.

