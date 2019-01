Dette skjedde natt til søndag

Innenriks

Minst 19 døde i bombeeksplosjon i katedral på Filippinene

Minst åtte mennesker ble drept av to bombeeksplosjoner midt under gudstjenesten i en katedral i Jolo i Sulu-provinsen på Filippinene søndag.

Etter den første bomben inne i katedralen gikk ytterligere en bombe av på parkeringsplassen utenfor kirkemuren mens sikkerhetsstyrkene var kommet til.

Snøkaos på Jæren – politiet ber folk la bilen stå

Politiet henstiller til folk om ikke å kjøre bil på sørvestlandet natt til søndag, med flere biler som står fast i snøkaoset og vanskelig for hjelpen å nå fram.

Politiet i Sørvest meldte på Twitter 23.37 at de utfordrende værforholdene på veiene på Jæren fører til kaos blant annet på fylkesvei 44 og 506.

Venezuela lar USAs diplomater bli likevel

Venezuela omgjør ordren om at USAs diplomater i Caracas måtte forlate landet innen 72 timer.

Venezuelas president Nicolás Maduro brøt de diplomatiske forbindelsene med USA på onsdag etter at Trump-administrasjonen anerkjente opposisjonslederen Juan Guaidó som interimspresident. Han kalte framstøtet et regelrett kuppforsøk.

Nedstengningen kostet USA 6 milliarder dollar

Den delvise nedstengningen av statsapparatet kostet USA minst 6 milliarder dollar, ifølge S&P Global Ratings.

De har foreløpig kommet til at den har kostet amerikansk økonomi 300 millioner dollar mer enn de 5,7 milliardene som president Donald Trump krevde til en mur mot Mexico.

To menn pågrepet for kroppsskade i Oslo

Politiet har pågrepet to menn i Oslo etter at to personer skal ha blitt angrepet i Skippergata natt til søndag.

Politiet i Oslo fikk inn melding klokka 1.33 om at vitner hadde sett en mann bli slått og hoppet på i Skippergata. En knapp time etter melder politiet at to menn er pågrepet for kroppsskade, og at de blir kjørt inn til arresten.

Granerud på fjerde i Sapporo, Pedersen disket

Halvor Egner Granerud ble beste norske med delt fjerdeplass i verdenscuprennet i Sapporo, mens Robert Johansson og Johann André Forfang ble nummer ni og ti.

Stefan Kraft fra Østerrike vant rennet soleklart. Anders Fannemel kvalifiserte seg ikke til andre omgang, etter 37. plass i første runde, mens Robin Pedersen ble diskvalifisert i førsteomgangen.

