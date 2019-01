Snøkaos på Jæren: – Folk ble livredde

Innenriks

Allerede lørdag kveld valgte politiet å henstille til folk om ikke å kjøre bil på sørvestlandet natt til søndag, med flere biler som sto fast i snøkaoset og store vanskeligheter for å få hjelpen fram. Grytidlig søndag morgen gjør operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt opp status.

– Vi har hatt rundt 20 frivillige mannskaper ute på et titall snøscootere for å få ut folk som har sittet fast i bilene sine og verken kommet fram eller tilbake. Det er nærmere 15 personer som er hentet ut, to av dem var veldig kalde etter å ha ventet i tre-fire timer, men ikke noe dramatisk, sier Solheim til NTB.

Panikk

Han sier det kom inn mange telefoner til politiet og nødsentralen lørdag kveld da været var på sitt verste.

– Det var helt umulig å se noe foran seg i snøføyken, vi hadde en lastebilsjåfør som ringte og fortalte at han ikke så hjulet foran seg da han skulle sette på kjetting. Så det er forståelig at folk ble både paniske og redde, sier Solheim, som berømmer de frivillige mannskapene som har stått på hele natta.

– Været snudde ved 2-tiden, da det sluttet å snø, men det blåser fremdeles svært mye, så selv om alle brøytemannskaper er ute, så fokker jo veier over igjen. Det er vanskelig å anslå når veiene vil være ryddet for ferdsel, sier han.

Stengte strekninger

Alt tilgjengelig brøytemannskap er fremdeles ute.

Veitrafikksentralen opplyser at strekningene fylkesvei 504 Varhaug – Bue, fylkesvei 165 Søyland – Kaffiholen, fylkesvei 147 Tjemsland–Ualand, fylkesvei 201 Bollested – Undheim og fylkesvei 145 Varhaug – Kydland i distriktet er stengt på grunn av uværet. Fylkesvei 181 fra Varhaug til Mossige er gjenåpnet for trafikk.

