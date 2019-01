Stor vannlekkasje i Drammen sentrum

Innenriks

Brannvesenet Sørøst meldte på Twitter om den store vannlekkasjen og at vannverket var på vei i 6-tiden.

Til NTB opplyser brannvesenet at de fikk inn flere meldinger, den første klokka 5.47, om at det var store vannmengder i veibanen i krysset Rosenkrantzgata – Olaf Bergers vei. På vei til området opplyser vaktleder i Drammen kommune Vann og Avløp, Jon Stryken, at de foreløpig har full oversikt, men at det etter all sannsynlighet har gått hull på et rør, og at vann har lekket ut.

- Det er for tidlig å si noe om årsak. De fleste vil neppe merke noe til dette, bortsett fra noen få hus som er koblet til den aktuelle ledningen. Vi stenger av rundt lekkasjen nå. Vi skal vurdere om vi skal stenge ett eller to felt i Rosenkrantzgata, men det blir ikke aktuelt å sperre av hele veien, sier Stryken.

