Cecilia Brækhus slo et slag for kamp mot krim

Bokseren og politikerne entret ringen sammen i Stovner bibliotek. De to deltok med flere andre i et dialogmøte for å snakke om hvordan ungdomskriminalitet i hovedstaden kan bekjempes og viktigheten av idrettstilbud i byen til ungdom.

Andre som deltok var spesialrådgiver Dilek Ayhan, journalist Iram Ansari, direktør Javad Mushtaq, stortingsrepresentant Afshan Rafiq og samfunnsdebatt Mohsan Raja.

Stovner Høyre sto bak det åpne dialogmøtet på biblioteket der rollemodeller med minoritetsbakgrunn var invitert. Bystyrerepresentant Elin Horn Galtung (H) var konferansier.

