Eirik Jensen kjent skyldig i korrupsjon, frikjent for hasjsmugling

Jensen er dermed frifunnet for det alvorligste forholdet i tiltalen: Medvirkning til innførsel av flere tonn hasj gjennom en årrekke.

Juryen mener derimot at ytelsene han fikk av Gjermund Cappelen er å regne for korrupsjon, og konkluderer med at korrupsjonen er grov. I grunnlaget for spørsmålet ble det vist til at Jensen i perioden fra 2004 til 19. desember 2013 fikk kontanter og/eller bidrag til oppussing og/eller en mobiltelefon og/eller en klokke og/eller reparasjon av en klokke.

Eirik Jensen selv var veldig preget av stundens alvor da han kom inn i rettssalen som sistemann før dommerne. Han satt foroverbøyd da kjennelsen ble lest opp.

Strafferammen: Ti års fengsel

Mens Jensen sto overfor en påstand om lovens strengeste straff – 21 års fengsel – hvis han hadde blitt kjent skyldig etter hele tiltalen, er det nå en strafferamme på ti års fengsel det skal prosederes innenfor hvis kjennelsen blir stående.

Juryen i Borgarting lagmannsrett avsa sin kjennelse mandag ettermiddag, etter å ha rådslått om bevisene og spørsmålene om skyld i narkotika- og korrupsjonssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen. Det er gått seks dager siden juryen trakk seg tilbake for å finne svarene i den historiske straffesaken.

Kjennelsen kan bli opphevet

Umiddelbart etter at juryen hadde kommet med sin kjennelse, trakk de tre fagdommerne seg tilbake for å vurdere hvorvidt den skal settes til side. Trolig har de på forhånd diskutert seg imellom hvordan de skal forholde seg til forskjellige utfall.

Ved 13.30-tiden ble det opplyst at fagdommerne kommer med sin vurdering av juryens kjennelse klokken 14.

En tydelig alvorspreget Jensen gikk rett ut av salen da retten ble hevet. Sammen med kjæresten gikk han rett på bakrommet han disponerer sammen med forsvarerne sine. Ingen av aktørene ville kommentere kjennelsen.

Delt kjennelse overrasker

– Jeg er overrasket. Jeg hadde ventet ja på begge spørsmålene eller nei på begge, sier rettskommentator Inge D. Hanssen til TV 2.

Han stiller spørsmål ved hva Jensen skulle la seg korrumpere for, hvis det ikke var for narkotikainnførselen.

– Dette er overraskende for meg, for etter min oppfatning henger dette sammen. Ifølge tiltalen skulle han ha hjulpet til med hasjsmugling mot betaling. Nå er det bare det ene igjen, da mener jeg det er litt dårlig sammenheng i juryens svar, sier Hanssen.

