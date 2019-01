Forsvarsministeren deler dyster skildring om Forsvarets helikoptre

Innenriks

– Å si tragedie og katastrofe er dekkende. Det er beskrivende for en 20 år lang prosess der vi ikke har fått helikopterkapasiteten vi skulle ha, sa Frank Bakke-Jensen (H) da han møtte til høring i Stortinget mandag.

De 14 helikoptrene skulle vært på plass i 2008, men bare åtte er levert og seks av dem kan bare brukes til trening. Det blir det dessuten langt dyrere å drive og vedlikeholde helikoptrene enn først antatt. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen anslår en årlig ekstrakostnad på 470 millioner kroner.

Bakke-Jensen sier til NTB at han håper å få ned driftskostnadene «så vi ikke skraper oss blakk».

– Men vi er nødt til å prioritere kapasitetene vi har, legger han til.

I møte med kontroll- og konstitusjonskomiteen var Bakke-Jensen imidlertid klar på at helikoptrene er et godt helikopter for Norge, som vil kunne gjøre jobben Kystvakten og fregattene trenger det til.

– Rent teknisk er det et bra helikopter, sier han.

«Et smertens barn»

Fem av hans forgjengere som forsvarsministre møtte i den åpne høringen og ingen av dem forsøkte å skjønnmale prosjektet.

«Et smertens barn» sa Espen Barth Eide (Ap) som i 2012 var så irritert på leverandøren, konsortiet NHIndustries, at han vurderte å skrote kontrakten. De skjedde etter at det første helikopteret ble levert tre år forsinket, med 800 feil og mangler.

Konklusjonen ble likevel at det ville bli dyrere og vanskeligere å skaffe en erstatning. Dermed ble avtalen opprettholdt.

Da Ine Eriksen Søreide (H) overtok skandaleprosjektet ble også kontrakten vurdert, men hun mente også det var best å stå ved avtalen. Hun la imidlertid opp til enda tettere politisk kontroll med prosjektet.

Nå håper man at de 14 helikoptrene skal kunne være levert i 2022.

Både nåværende og tidligere forsvarsministre var enige med forsvarssjefen om hvem som bærer hovedansvaret:

– Etter min vurdering er det leverandøren NHI som er hovedårsaken til utfordringene med anskaffelsen og innfasingen av helikoptrene. Manglende evne til å levere på tid og kvalitet har vært et tilbakevendende tema siden 2004, sa Bruun-Hanssen.

Flere pekte også på problemet med at alle landene som har bestilt helikopteret har hatt ulike krav. Dermed må leverandøren sørge for 27 ulike varianter.

Men saksordfører Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener også norske myndigheter har grunn til å gå i seg selv. Han ramser opp: Valg av helikopterløsning, utformingen av kontrakten, manglende plan for gjennomføring og for dårlig kontakt mellom prosjektansvarlige og politisk ledelse fram til skandalen ble åpenbar i 2011.

– Dette har vært dårlig styrt. Dette har vært et skandaleprosjekt, en har grunn til å ta betydelig selvkritikk. Det har vært skiftende regjeringer, den ene er ikke bedre eller verre enn den andre, sier Grøvan, som holder åpent spørsmålet om det fortsatt er behov for å kansellere avtalen.

Lys i tunnelen?

Forsvarssjefen mener imidlertid å kunne se lys i enden av tunnelen for prosjektet, men tilføyer:

– Reservedelene er den kritiske biten i øyeblikket.

– Etterslepet på vedlikeholdet skyldes hovedsakelig det. Én ting er at vedlikeholdet tar mye lengre tid. Men hvis vi ikke har reservedeler å bytte ut, kommer vi ikke videre – vi får ikke fullført vedlikeholdet.

– Og hva er konsekvensen hvis reservedelene uteblir?



– Da har vi ikke operative helikoptre, er Bruun-Hanssens korte svar.

Riksrevisjonens gjennomgang av investeringen er utgangspunktet for høringen. Svikt helt fra starten har fått alvorlige konsekvenser, både økonomisk og operativt, ifølge revisjonen. Rapporten viser at Forsvaret og skattebetalerne har brukt 8 milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert.

Grøvan mener høringen har underbygget Riksrevisjonens konklusjoner.

– Fra min side tegner det seg et klart bilde av at dette absolutt er kritikkverdig, sier han til NTB.

