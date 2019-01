Jemtlands anke kommer for retten til sommeren

Innenriks

Ankebehandlingen er berammet til 17. juni og skal pågå i to fulle uker, ifølge Eidsivating lagmannsrett. Saken kommer opp på nytt i hele sin bredde, bekrefter aktor, statsadvokat iris Storås, overfor NTB.

Svein Rishovd Jemtland (48) anket på stedet da han før jul ble dømt til 18 års fengsel for drapet på sin drøyt ti år yngre kone, Janne Jemtland, en av de strengeste straffene som er idømt for forsettlig drap. Retten festet absolutt ingen lit til Jemtlands skyldnekt og forklaring om at skuddet som traff Janne Jemtland midt i pannen, gikk av ved et uhell.

– Anken gjelder både skyldspørsmålet, straffekravet og de sivile kravene, sa Jemtlands forsvarer, advokat Ida Andenæs, til NTB etter at dommen var forkynt.

Retten mener Jemtland natt til 29. desember 2017 påførte kona seks ribbeinsbrudd i basketaket, før han likviderte henne med et skudd fra rundt fem centimeters hold ute på gårdsplassen utenfor Jemtland-familiens bolighus i Brumunddal. Skuddet var i seg selv dødelig, men de rettsmedisinsk sakkyndige har konkludert med at kvinnen døde av drukning to til tre timer etter at hun ble skutt.

Ektemannen er også dømt til å betale sine to sønner 400.000 kroner hver i oppreisningserstatning. Han fradømmes arven etter kona og retten til å få utbetalt hennes livsforsikring på 2 millioner kroner.

